Luftbrücke: Deutsche Hilfsflüge für Menschen im Gazastreifen haben begonnen

Außenminister Johann Wadephul kündigte bei seinem Besuch in Israel zusätzliche Mittel von fünf Millionen Euro für das UNO-Welternährungsprogramm WFP an. "Damit werden unter anderem Bäckereien und Suppenküchen unterstützt, um die Menschen in Gaza auch mittelfristig mit Brot und warmen Mahlzeiten zu versorgen", sagte er. Außerdem finanziert die deutsche Regierung ein Feldkrankenhaus der Malteser. Dieses wird demnach in Gaza Stadt eine dringend benötigte grundlegende Gesundheitsversorgung anbieten.