Die Doppelmoral des Oskar Deutsch

Zur Erinnerung: Dessen Auslöser in der aktuellen Vehemenz war der 7. Oktober 2023, als die Terrororganisation Hamas 1.182 Zivilisten niedermetzelte. Dieser größte Massenmord an Juden seit dem Holocaust scheint ja langsam in Vergessenheit zu geraten, genauso wie die verbliebenen wohl 50 israelischen Geiseln in Händen der Hamas.

Ein anderes Verbrechen, und dessen Ausmaß wird immer deutlicher, ist die Art und Weise von Israels Reaktion. Stimmt, die Hamas benutzt vorzugsweise zivile Infrastruktur als Schutzschild. Es ist schlicht unmöglich sie zu bekämpfen, ohne Zivilisten zu schaden. Das rechtfertigt aber nicht die Blockade von Hilfslieferungen, die Tötung von Menschen an Verteilzentren und Israels Mitschuld an der Hungersnot.

Bei diesem Punkt hat sich Deutsch in der ZiB 2, während er gegenüber Juden „Doppelmoral“ ortete, einer ebenso absurden Doppelmoral bedient. Eingangs meinte er noch, Kritik an Israel sei in Ordnung. Um danach salopp quasi alle Kritiker zu diskreditieren. Seien es europäische Regierungen, das Rote Kreuz, Ärzte ohne Grenzen oder die UNO. Deutschs Stehsatz zu sämtlichen Vorwürfen gegen Israel: „Das wissen wir nicht.“