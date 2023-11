Gaza: Anrainer sind schockiert beim Anblick der Trümmer

Keine Hilfe für verletzten Buben

Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF berichtet etwa von einem Buben, dem durch eine Bombe ein Bein abgerissen wurde. Er habe vier Tage gebraucht, um per Bus in den Süden des Küstenstreifens zu gelangen. Der Stumpf sei entzündet gewesen. Der Bub habe zudem Granatsplitter im Kopf gehabt und Brandwunden am ganzen Körper. Im Krankenhaus musste er trotzdem stundenlang auf Hilfe warten, sagt UNICEF-Sprecher James Elder. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist die Not deutlich größer als das, was das Gesundheitspersonal bewältigen kann. Die UN warnen auch angesichts von Trinkwassermangel und schlechten sanitären Verhältnissen vor der Ausbreitung von Krankheiten.

In Auffanglagern gibt es laut Elder bereits Babys mit anhaltendem Durchfall, wofür es keine Medikamente gebe. Sie drohten zu sterben. "Wir haben ja eigentlich den menschlichen Instinkt, Kinder zu beschützen, aber ich frage mich hier, ob wir den verloren haben."