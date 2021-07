Gaza: Israel dementiert Soldaten-Entführung

Die Bodenkämpfe dauern nun schon fünf Tage - und der Raketenhagel geht weiter. Israels Armee spürte über 20 Angriffstunnel auf, Dutzende unterirdische Abschussrampen und Waffenlager: "Mehr als erwartet." Weit schlechter vorbereitet ging die Zivilbevölkerung in diese Kampfrunde. In der Nacht auf Samstag weitete Israel seine Suchaktionen auf Sadschayje aus, einen westlichen Vorort Gazas. Keine Hamas-Hochburg , aber in Grenznähe. Weshalb die Hamas hier viele ihrer unterirdischen Einrichtungen baute. Am Montagmorgen sind in Rafah sind nach palästinensischen Angaben neun Mitglieder einer Familie getötet worden. Darunter sollen vier Minderjährige sein.

Die Armee hatte ihr Kommen angekündigt. So stieg die Zahl der Geflüchteten auf bis zu 130.000. Die Hälfte lebt jetzt in UNO-Einrichtungen, wo eigentlich auch in Notfällen nur Platz für 35.000 ist. Das Rote Kreuz erwirkte Sonntagmittag eine zweistündige Waffenruhe für diesen Stadtteil. Laut Israel wurde die Bergung von Verletzten und Leichen durch Schüsse der Hamas gestört.

Die Straßenkämpfe ermöglichen der Hamas, ihren Widerstand kameragerecht vorzuführen. Je härter Israel zuschlägt, je größer das Leiden der Zivilisten, desto stärker der Hamas-Anspruch auf Heldenruhm.

Am Montag in der Früh wurden mehrere israelische Dörfer entlang der Grenze zum Gazastreifen in Alarmbereitschaft versetzt, wie das Militärradio berichtete. Bewohner sollten ihre Häuser nicht mehr verlassen, aus Sicherheitsgründen dürften aber keine Details zum Grund der Warnung veröffentlicht werden. In der Vergangenheit waren derartige Sicherheitswarnungen meist dann erlassen worden, wenn Palästinenser aus dem Gazastreifen nach Israel einzudringen versuchten.