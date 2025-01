Wiederaufbau im Gazastreifen "nur bei dauerhaftem Frieden"

Ein Wiederaufbau des Gazastreifens ist nach Worten des israelischen Wirtschaftsministers Nir Barkat nur möglich, wenn sich die radikal-islamische Hamas für einen dauerhaften Frieden mit Israel entscheidet.

"Die Schlüsselfrage ist, ob sie ein Dubai bauen oder den Gazastreifen so wieder aufbauen wollen, wie er war", sagte Barkat am Mittwoch beim Weltwirtschaftsforum in Davos zu Reuters.