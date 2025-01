Hält das Gaza-Abkommen? Auf beiden Seiten gibt es Widerstand

Siegesfeiern, Süßigkeiten, Hamas-Kämpfer in voller Montur – die Terrororganisation zeigte am Sonntag im Gazastreifen, wer ihrer Meinung nach den Gazakrieg gewonnen hat. „Eure Armee wurde vernichtet! Wir sind Gaza“, verbreiten Hamas-Propagandisten das Narrativ, untermalen es mit martialischen Videos.

Etwa 403 israelische Soldaten starben seit dem Einmarsch in den Gazastreifen, mehr als 17.000 aufseiten der Hamas. Jedoch verzeichnet der militärische Flügel einen großen Zulauf an neuen Rekruten. Für jede der am Sonntag freigelassenen israelischen Geiseln ließ Israel 30 Palästinenser frei. Knapp 2.000 sollen es im Austausch gegen die weiteren 95 – darunter einige Leichen – sein. Wenn es denn beim Abkommen bleiben sollte. Die Hamas macht keinen Hehl daraus, dass ihr Ziel weiterhin ist, Israel zu vernichten.

Druck von Bezalel wächst

Und auf israelischer Seite kommt seit Tagen und Wochen massiver Widerstand aus dem rechten Sektor, das Gaza-Abkommen bis zum Ende einzuhalten: Der mit Netanjahu und dessen Koalitionspartner eng vernetzte israelische Journalist Amit Segal ging am Sonntag davon aus, dass nur zehn weitere Geiseln freikommen würden, ehe die israelische Regierung den Krieg gegen die Hamas wieder aufnehmen werde.