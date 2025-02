Gaza als Tourismusmagnet: Trump teilt bizarres AI-Video

"Donald Trump wird euch befreien"

Auf dem offiziellen Instagram-Account von Donald Trump wurde ein Video geteilt, in dem offenbar die Zukunft des Gazastreifens dargestellt wird. Der Clip beginnt mit Aufnahmen eines Kriegsgebiets: Menschen durchsuchen den Boden nach ihren Habseligkeiten, Kinder laufen durch von Schutt übersäte Straßen. Untermalt wird das Video von Musik, die offenbar mithilfe künstlicher Intelligenz generiert wurde. Eine Zeile des Songs lautet: "Donald Trump will set you free… no more tunnels, no more fear" ("Donald Trump wird euch befreien… keine Tunnel, keine Angst mehr").