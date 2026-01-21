"Es ist peinlich": Kaliforniens Gouverneur rechnet mit Europa ab

Während die Welt auf die heutige Rede von Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos wartet, hat der Gouverneur Kaliforniens bereits ordentlich ausgeteilt – und zwar in Richtung Europa.

Wegen der aus seiner Sicht unterwürfigen Haltung gegenüber dem US-Präsidenten übt Gavin Newsom, der als Präsidentschaftskandidat 2028 gehandelt wird, scharfe Kritik: Die Europäische Union solle Trump "sehr aggressiv zurückdrängen", "Feuer mit Feuer bekämpfen". Trump sei "Schwäche, die sich als Stärke tarnt", er sei "gut darin, Schwächen auszunutzen. Aber er weicht zurück, wenn man ihm ins Gesicht schlägt".

Es sei daher Zeit, "ernst zu werden und aufzuhören, sich mitschuldig zu machen. Es ist Zeit, aufrecht und standhaft zu sein. Rückgrat zu zeigen", fordert Newsom.