Gaddafis Ende: Welche Rolle spielte NATO?

Wie starb Muammar al-Gaddafi wirklich? Darüber herrschte auch am Samstag Rätselraten. Nach Informationen der deutschen Bild-Zeitung war dem Despoten ein Telefonat zum Verhängnis geworden. Am Abend vor seinem Tod habe er von seinem Versteck in Sirte aus Verbündete angerufen und 12.000 Mann für einen "Befreiungskampf" angefordert. Bild zufolge hörten westliche Geheimdienste Gaddafis Satellitentelefon ab und gaben die Informationen an die Kämpfer des Nationalen Übergangsrates weiter.



Die britische Zeitung The Telegraph berichtete, dass die NATO Gaddafi bereits eine Woche beobachtet habe. Ein "Durchbruch bei der Geheimdienstarbeit" habe das Militärbündnis auf die Spur des 69-Jährigen gebracht. Danach sei er mit einer US-Drohne und einer Hi-Tech-Abhöranlage in Sirte lokalisiert worden, wo er aus Angst vor den Rebellen jede Nacht das Quartier wechselte.



Auch der deutsche Bundesnachrichtendienst, der in Nahost gut vernetzt ist, soll Gaddafis Aufenthaltsort schon seit Wochen gekannt haben. Laut dem Magazin Der Spiegel teilte er den Rebellen und der NATO aber keine Daten mit, die zu einem gezielten Angriff hätten führen können.

Als Gaddafi schließlich am Donnerstag aus seinem schwer unter Beschuss geratenen letzten Versteck flüchtete, wurde sein Konvoi von der NATO aus der Luft angegriffen - so viel ist sicher. Die NATO beteuert, nicht gewusst zu haben, dass sich der Ex-Diktator in dem Konvoi befand. Man habe nur gewusst, dass es sich um Militärfahrzeuge mit Waffen und Munition handelte. Viele in Libyen spekulieren aber, dass die NATO, deren UN-Mandat sich auf den Schutz der Zivilbevölkerung beschränkte, sehr wohl wusste, dass Gaddafi in einem der Wagen war.