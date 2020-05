Die Großen 7 im Schatten Putins

Weißwurst, Brezel und ein Schlückchen Bier: Angela Merkel lädt am Sonntag zum Auftakt des G7-Treffens zur Brotzeit in das idyllische Örtchen Krün – fernab der Demonstranten will die deutsche Kanzlerin mit US-Präsident Barack Obama einen Spaziergang durch die malerische Kulisse Bayerns unternehmen. und so für gute Stimmung sorgen.

Wenn die beiden Spitzenpolitiker sich danach mit ihren Kollegen aus Rom, Tokio, Paris, London und Ottawa über Themen wie Klimawandel, Armutsbekämpfung oder die Ukraine-Krise unterhalten, wird eines die Idylle trüben: Über dem Gipfel schwebt der Schatten Wladimir Putins. Er ist nicht zum Gipfel geladen – nach Ausbruch der Ukraine-Krise haben die G8 Russland ja aus ihren Reihen verbannt und sich selbst auf G7 geschrumpft.