Fünf Sterne einigten sich mit Lega auf neue Regierung

In Italien steht der Fünf-Sterne-Bewegung zufolge eine neue Regierung. Man habe sich mit der Lega Nord geeinigt, teilte die populistische Bewegung am Donnerstag mit.

Bereits am Nachmittag zeichnete sich eine Einigung zwischen der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der fremdenfeindlichen Lega ab, wie mehrere italienische Medien übereinstimmend berichteten. Lega-Chef Matteo Salvini sprach auf Facebook von den „letzten Stunden Arbeit für die Regierung“.

Die Gespräche zwischen den europakritischen Parteien waren am Donnerstag wieder aufgenommen worden, nachdem die Regierungsbildung am Sonntag geplatzt war. Den Berichten zufolge haben sich die Parteichefs Luigi Di Maio und Matteo Salvini auf einen neuen Kandidaten für das Finanzministerium geeinigt: möglicherweise könnten sie Staatspräsident Sergio Mattarella den Wirtschaftsprofessor Giovanni Tria vorschlagen, der an der Universität Tor Vergata in Rom lehrt.

Die Regierungsbildung war an dem Wunschkandidaten der Lega für das Ressort, dem Euro- und Deutschland-Kritiker Paolo Savona, gescheitert, weil Mattarella ihn nicht akzeptiert hatte. Savona könnte der Nachrichtenagentur Ansa zufolge nun eine Zuständigkeit für Europäische Angelegenheiten bekommen. Zunächst gab es keine Bestätigung für die Berichte.

Präsident berief Conte zu Gesprächen ein

Für den Premierposten bestand die Fünf Sterne-Bewegung weiterhin auf Rechtsprofessor Giuseppe Conte, der am Sonntag mit der Regierungsbildung gescheitert war. Conte nahm auch an den jüngsten Verhandlungen teil. Dabei sei über eine Ministerliste bereits weitgehend Einigung getroffen worden. Noch ist unklar, ob die Rechtspartei "Brüder Italiens" (FLI) der Regierungsmannschaft beitritt, oder ob sie dem neuen Kabinett lediglich ihre externe Unterstützung sichern wird.

Der italienische Präsident Sergio Mattarella hat Conte am heutigen Donnerstag um 21.00 Uhr zu einem Gespräch eingeladen. Erwartet wird, dass der 53-jährige Rechtsprofessor den Auftrag zur Regierungsbildung erhält. Conte wurde von der rechten Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung als Premier einer Regierung aus den beiden Parteien nominiert.

Cottarelli legte Regierungsbildungsauftrag nieder

Der designierte italienische Premier Carlo Cottarelli hat in Reaktion auf das Verhandlungsergebnis seinen Auftrag zur Regierungsbildung zurückgelegt. Cottarelli traf am Abend zu einem weiteren Gespräch mit Präsidenten Sergio Mattarella im Quirinalspalast vom Rom ein. Eigentlich hätte der Wirtschaftsexperte als Übergangspremier am Mittwoch seine Ministerliste vorstellen sollen.

Er und Präsident Mattarella beschlossen jedoch, mit der Bildung einer Übergangsregierung abzuwarten, bis klar sei, ob sich die Parteien doch noch auf eine politische Regierung einigen. Nach der Übereinkunft, die die rechte Lega und die populistische Fünf Sterne-Bewegung am Donnerstag getroffen haben, wird erwartet, dass Mattarella dem parteiunabhängigen Rechtsprofessor Giuseppe Conte den Regierungsauftrag erteilt.