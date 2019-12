Fünf Menschen wegen Khashoggi-Mordes zum Tode verurteilt

Ein Gericht in Saudi-Arabien hat fünf Menschen wegen des Mordes an dem regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi zum Tode verurteilt. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Riad am Montag mit. Drei weitere Angeklagte wurden wegen „Verschleierung des Verbrechens“ zu Haftstrafen von insgesamt 24 Jahren verurteilt.

Zwei ranghohe Berater von Kronprinz Mohammed Bin Salman seien entlastet worden, so die Staatsanwaltschaft. Der für die „ Washington Post“ tätige Journalist Khashoggi am 2. Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul von einem Spezialkommando aus Riad brutal getötet worden, als er Papiere für seine geplante Hochzeit abholen wollte.