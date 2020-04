Früherer deutscher Arbeitsminister Norbert Blüm gestorben

Im Ruhestand vollzog er noch einmal einen kräftigen Linksruck. Die Titel seiner Bücher lauteten zum Beispiel „Ehrliche Arbeit - Ein Angriff auf den Finanzkapitalismus und seine Raffgier“ oder „Aufschrei! Wider die erbarmungslose Geldgesellschaft“. In seinen Haltungen war er nahe bei Geißler, dessen misanthropische Verbitterung ihm allerdings fremd war. Während Geißler in seinen letzten Jahren zunehmend vom Glauben abfiel, konnte sich Blüm sein christliches Fundament erhalten. Die politische Auseinandersetzung blieb sein Lebenselixier. „Stellen Sie sich vor, ich hätte keinen Streit mehr“, sagte er. „Dann wäre ich schon tot.“

Geißler starb 2017 kurz nach Kohl. Beide erschienen Blüm nach eigenen Angaben danach aber noch des Öfteren im Traum. Über eine dieser Begegnungen mit Geißler berichtete er: „Es war schön. Wie in alten Zeiten. Wir haben uns im Traum unterhalten, als sei nichts passiert.“

Wenn man sich mit Blüm in seinem Gründerzeithaus in der Bonner Südstadt unterhielt, bekam man unweigerlich den Eindruck: Die Sorgen der Welt mochten ihn zwar drücken, aber er selbst war zufrieden mit seinem Leben. Er war ein Familienmensch, der sich im Kreise seiner drei Kinder und der Enkelkinder am wohlsten fühlte. Seit 1964 war er mit seiner Frau Marita verheiratet.

Am Ende wurde die Familie noch wichtiger für ihn: Nach einer Blutvergiftung war er seit 2019 an Armen und Beinen gelähmt und saß im Rollstuhl. Die Lähmung machte er erst vor einigen Wochen publik. „Wie ein Dieb in der Nacht brach das Unheil in Gestalt einer heimtückischen Blutvergiftung in mein Leben ein“, diktierte er seiner Frau für einen Beitrag in der „Zeit“. Schon ein kleiner Juckreiz unter dem Auge könne jetzt für ihn zum Problem werden, weil er sich nicht mehr kratzen könne.