Helmut Kohls Witwe zieht in den Krieg

Es gehe Maike Kohl-Richter darum, „die Deutungshoheit über das politische Erbe von Helmut Kohl zu erlangen und auf Ewigkeiten zu besetzen“, sagte Kohls Sohn Peter (54) am Mittwoch als Zeuge in einem Verfahren vor dem Landgericht Köln. Für diese Aufgabe sei Kohl-Richter aber nicht qualifiziert. „Sie ist keine Historikerin, sie war 50 Jahre nicht dabei. Sie hat keine Ahnung“, sagte Peter Kohl über seine ihm in Hass verbundene Stiefmutter. Nach dem Tod seines Vaters durfte er mit den Enkeln nicht einmal ins Haus in Oggersheim.