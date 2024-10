Frontex-Abkommen mit Bosnien? Kroatien, Slowenien und Italien dafür

Die Innenminister Kroatiens, Sloweniens und Italiens haben sich am Montag bei einem trilateralen Treffen in Kroatien für die Unterzeichnung eines Abkommens zwischen der EU-Grenzschutzagentur Frontex und Bosnien-Herzegowina ausgesprochen. Der kroatische Innenminister Davor Božinović betonte dabei, dass die Zusammenarbeit zwischen Frontex und Bosnien der "beste Weg" sei, um die illegale Migration einzudämmen, berichtete die kroatische Nachrichtenagentur Hina.

"Zum Beispiel bedeuten 500 Frontex-Mitarbeiter in Bosnien und Herzegowina viel mehr als jeder Beamte, einschließlich Frontex, an der kroatischen Grenze", sagte Božinović bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Zaprešić bei Zagreb. Frontex sei in Bosnien wichtig, weil derzeit "Migranten, die aus Südeuropa an die kroatische Grenze kommen, nicht auf ernsthafte Hindernisse stoßen", fügte der kroatische Minister hinzu.

"Das Abkommen ist praktisch ausverhandelt, es muss unterzeichnet werden", so Božinović. Sein slowenischer Amtskollege Boštjan Poklukar fügte hinzu, dass die Minister der drei Länder ihr Bestes tun werden, damit das Abkommen so bald wie möglich unterzeichnet wird. Frontex hat auf dem Westbalkan bisher mit Serbien, Montenegro, Albanien und Nordmazedonien sogenannte Statusabkommen geschlossen, die Einsätze von Frontex im gegenseitigen Einvernehmen auf dem jeweiligen Staatsgebiet möglich machen.