Front-National-Gründer Jean-Marie Le Pen nach Herzinfarkt in Klinik

Le Pen klagte über starke Erschöpfung

Seine Familie und Freunde seien bei ihm im Krankenhaus und "besorgt, aber ruhig", sagte hingegen Le Pens Berater Lorrain de Saint Affrique. Der 94-Jährige habe am Samstag in seinem Haus in der westlich von Paris gelegenen Stadt Rueil-Malmaison plötzlich über starke Erschöpfung geklagt, schrieb das Wochenmagazin Le Point. Auch der dem Nachrichtensender BFMTV und die Zeitung Le Figaro berichteten über Le Pens Einweisung in ein Spital.

Trotz seines hohen Alters und bereits vor Jahren erfolgten Rückzugs aus der aktiven Politik genießt Jean-Marie Le Pen noch immer Einfluss in der französischen Rechten. Er hatte die Front National 1972 mitgegründet und fast vier Jahrzehnte geführt.