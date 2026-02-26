Abtreibung mit EU-Unterstützung? Was Brüssel jetzt entschieden hat

Ein EU-Fonds, der Frauen, die eine Abtreibung durchführen lassen müssen, europaweit unterstützt: Das war die Forderung, die die Initiative „My Voice, my Choice“ erhoben und für die sie immerhin 1,2 Millionen Stimmen bei einem europäischen Volksbegehren eingesammelt hatte. Seit 2012 gibt es diese Möglichkeit, EU-weit Stimmen für ein Anliegen zu sammeln. Kommen mehr als eine Million zusammen – aus mindestens neun EU-Staaten – muss sich die EU-Kommission damit befassen.

EU-Kommission vermeidet klare Entscheidung

Das hat sie in diesem Fall getan, und dabei jede auch nur erdenkliche Vorsicht walten lassen. Schließlich ist das Recht auf Abtreibung in den EU-Staaten sehr unterschiedlich geregelt. Während in den Niederlanden oder in den skandinavischen Ländern sogar die Krankenversicherung die Kosten einer Abtreibung übernimmt und diese sogar bis zur 24. Schwangerschaftswoche möglich sind, ist vor allem in Malta oder Polen Abtreibung weitgehend verboten. Österreich liegt mit seiner Fristenlösung und der Straffreiheit für Abtreibungen bis zum Ende des dritten Monats im europäischen Mittelfeld. Ein EU-Fonds, wie ihn „My Voice, my Choice“ gefordert hatte, hätte die Möglichkeit eröffnet, dass Frauen etwa aus Polen in einem anderen EU-Land eine Abtreibung durchführen könnten und dabei aus einem EU-Fond unterstützt würden.