Warum Spanien plötzlich wieder über Abtreibungen streitet

José Luis Martínez-Almeida hätte die Sache am liebsten wohl einfach unter den Teppich gekehrt. Der Bürgermeister der spanischen Hauptstadt Madrid war vergangene Woche massiv unter Druck geraten. Auslöser war ein politischer Schulterschluss seiner konservativen Volkspartei (PP) mit der rechtspopulistischen Vox: Die beiden Fraktionen hatten im Stadtsenat in Madrid ein neues Gesetz verabschiedet, das medizinisches Personal dazu verpflichtet, Frauen vor einem Schwangerschaftsabbruch vor dem sogenannten „Post-Abtreibungssyndrom“ zu warnen. Dieses könne, so Vox, unter anderem Depressionen, Essstörungen, Alkohol- oder Drogenmissbrauch auslösen sowie Unfruchtbarkeit, ein erhöhtes Sterberisiko im Jahr nach dem Eingriff und sogar einen Anstieg von Krebserkrankungen der weiblichen Fortpflanzungsorgane befördern.

Zurückgerudert Allerdings: Eine wissenschaftliche Grundlage gibt es für all diese Behauptungen nicht. Das „Post-Abtreibungssyndrom“ ist weder von der Weltgesundheitsorganisation WHO als medizinische Diagnose anerkannt noch ist es durch seriöse Studien belegt. Vox führt das auf "ideologischen Druck" der Linken zurück. Abtreibung sei schließlich "ein großes Geschäft für die Ideologie, die sie unterstützt und fördert: den Feminismus.“ Die Empörung über das neue Gesetz in Madrid ließ nicht lange auf sich warten. Frauenrechtsorganisationen übten prompt scharfe Kritik. Die größte Oppositionspartei in Madrid (Más Madrid) forderte ein Gesetz, das die Bereitstellung nicht wissenschaftlich fundierter Gesundheitsinformationen verbieten soll. Auch die linksgerichtete Zentralregierung schaltete sich umgehend in den losgetretenen Kulturkampf ein. Der sozialistische Regierungschef Pedro Sánchez kündigte an, das Recht auf Abtreibung in der Verfassung zu verankern, um es vor künftigen Angriffen zu schützen. Frankreich hatte diesen Schritt bereits im März 2024 vollzogen.

Brief an vier autonome Gemeinschaften Kurz gesagt: Der politische Druck wurde so groß, dass Bürgermeister Martínez-Almeida nur 24 Stunden nach Verabschiedung des Gesetzes zurückrudern musste: Das „Post-Abtreibungssyndrom“ sei „keine anerkannte wissenschaftliche Kategorie“, räumte er kleinlaut ein. Künftig solle die Information über das vermeintliche Syndrom nur auf freiwilliger Basis erfolgen. Doch der Schaden war da längst angerichtet - auch innerhalb der eigenen Partei. Denn die spanischen Konservativen sind in der Abtreibungsfrage tief gespalten. Vielen ist zudem ein Dorn im Auge, dass sich die Konservativen, die im Madrider Stadtrat eigentlich mit absoluter Mehrheit regieren, einmal mehr von Vox inhaltlich vor sich hertreiben haben lassen. Zumal die Rechtspopulisten der PP auf nationaler Ebene laut jüngsten Umfragen in großen Schritten Wählerstimmen abjagen.

Verpflichtende Register Zusätzlichen Zündstoff lieferte dann auch noch die gewohnt scharfzüngige Madrider Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso (PP), die sicham Montag in die Debatte einschaltete. So weigert sich Madrid als einzige autonome Region des Landes, eine Auflistung von Ärzten, die Schwangerschaftsabbrüche aus moralischen Gründen verweigern, zu veröffentlichen. Ein solches Register wäre eigentlich gesetzlich vorgeschrieben. Stattdessen warnte Ayuso, selbst eine erklärte Abtreibungsgegnerin, vor einer „Stigmatisierung“ des medizinischen Personals und wetterte gegen Sánchez, der mit der Debatte eigene Skandale vertuschen wolle.