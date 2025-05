Merz: Deutsche Bundeswehr soll stärkste Armee Europas werden

Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz will die deutsche Bundeswehr "konventionell zur stärksten Armee Europas" machen. "Wir müssen uns verteidigen können, damit wir uns nicht verteidigen müssen", sagte Merz am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Deutschen Bundestag. Die Stärkung der Bundeswehr stehe deshalb für seine Regierung "an erster Stelle". Der Grundsatz der Abschreckung gelte seit Jahrzehnten und habe sich bewährt, sagte Merz.