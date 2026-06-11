Verbaler Fehltritt: Kanzler Merz kränkt krebskranke Frau

In die Fettnäpfchen-Kiste greift der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz zu gerne und zu oft: Seine Aussagen zu "Sozialtourismus" (über Geflüchtete aus der Ukraine) oder "Kleine Paschas" (über Burschen mit arabischem Hintergrund) oder "Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen." (über ausreisepflichtige Asylwerber) sind berühmt berüchtigt. Nun steht der CDU-Politiker erneut im Mittelpunkt einer Kontroverse. Auslöser war ein Bürgerdialog im sachsen-anhaltischen Salzwedel.

Patientin schilderte ihre Sorgen

Dort schilderte eine an Hautkrebs im Endstadium erkrankte Frau ihre Sorgen über die geplante Gesundheitsreform und ihre persönliche Situation. Merz reagierte auf Vorwürfe über angebliche Privilegien und Gehaltserhöhungen für Politiker schroff und wies diese in wenig empathischer Art zurück.