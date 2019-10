Fremdgesteuert? Greta Thunberg kontert höhnischen Putin

Die Aktivistin und Initiatorin der Bewegung Fridays for Future hatte in der vergangenen Woche mit ihrem Appell vor Staats- und Regierungschefs beim UNO-Klimagipfel in New York für Aufsehen gesorgt.

Ähnlich gelassen wie nun auf Putin hatte Thunberg bereits auf US-Präsident Donald Trump reagiert, nachdem dieser zu deren Wutrede getwittert hatte: "Sie wirkt wie ein sehr glückliches junges Mädchen, das sich auf eine strahlende und wunderbare Zukunft freut. So schön zu sehen!" Schon damals griff Thunberg den Spott in ihrer Twitter-Bio auf: "A very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future" ("Ein sehr glückliches junges Mädchen, das sich auf eine strahlende und wunderbare Zukunft freut"), hieß es dort kurze Zeit später.