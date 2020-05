"Freiheit" gegen "Sinnlose Tote": Kampf um Öffnung spaltet die USA

Sein Chefvirologe und Berater Anthony Fauci kommt mit seinen Mahnungen zur Vorsicht dem Präsidenten in diesen Tagen mehr denn je in die Quere. Fauci hatte sich bisher darauf beschränkt, Trump zu bremsen und seine tolldreisten Behauptungen zurechtzurücken. Am Dienstag aber stellte er sich frontal gegen ihn. Bei einer Stellungnahme vor dem Gesundheitsausschuss des Senats sollte Fauci eindringlich vor einem vorschnellen Aufsperren der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens warnen. Wer die wichtigen Kontrollpunkte auf dem Weg zurück in die Normalität ignoriere, „riskiert zahlreiche neue Ausbrüche der Seuche im ganzen Land. Das führt nicht nur zu sinnlosem Leiden und Toten, sondern wirft uns auf dem Weg in die Normalität zurück“.