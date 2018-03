Freies WLAN an öffentlichen Plätzen

Sorge vor Strahlung

Nicht alle sehen die zunehmende Verbreitung von WLAN aber als Vorteil. Zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor elektromagnetischer Strahlung hat der Europarat 2011 in einer Resolution noch die Verbannung von WLAN aus Schulen und Kindergärten gefordert. Auch der Gebrauch von Mobiltelefonen in Bildungseinrichtungen müsse drastisch eingeschränkt werden, hieß es damals. Frankreich verabschiedete daraufhin ein Gesetz, das WLAN in Kindergärten verbietet und die Benutzung in Volksschulen stark einschränkt. Ö1 berichtete am Dienstag zudem, dass Frankreich Handys im nächsten Herbst in Schulen ganz verbieten möchte, und zwar während des Unterrichts und in den Pausen.

Viele Experten bezweifeln hingegen die Schädlichkeit von kabellosem Internet. Messungen in der Schweiz ergaben beispielsweise, dass ein Gebäude mit WLAN nur 0,2 Prozent stärker belastet sei, als ein WLAN freies.