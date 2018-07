Frau von Maltas Premier lästert über ermordete Journalistin

Die Frau von Maltas Premierminister hat mit einer Bemerkung über die ermordete Journalistin Daphne Caruana Galizia Empörung bei deren Familie ausgelöst. Michelle Muscat erklärte in einem Interview, dass sie den Tod der Enthüllungsjournalistin vermutlich mehr bedauere als deren Familie.

"Wenn es jemanden gibt, der will, dass Daphne Caruana Galizia heute noch lebt, dann bin ich es", sagte die Frau von Regierungschef Joseph Muscat der Zeitung Malta Today. Caruana Galizia war im Oktober vor einem Jahr mit einer Autobombe auf Malta getötet worden. Sie galt als eine der schärfsten Kritiker der Regierung und auch von Michelle Muscat. "Als ich die Nachricht gehört habe, was ihr geschehen ist, glaube ich, dass ich das mehr bedauert habe als ihre eigene Familie", so Muscat. "Ihre Familie konnte damit fortfahren, sie zur Heiligen zu machen. Aber ich habe zu mir selbst gesagt: 'Jetzt muss ich mit ihren Lügen leben.'"