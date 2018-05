Franzosen schockiert von Trumps Respektlosigkeit

Präsident Donald Trump weiß‚ wie er seine Anhänger zu Begeisterungsstürmen treibt. Bei der Jahresversammlung der National Riffle Association (US-Waffenlobby NRA), bei der am Wochenende 80.000 Waffenfans in Dallas waren, gelang ihm das in seiner langen Rede sehr oft: mit der Versicherung, das Recht auf privaten Waffenbesitz nicht anzugreifen; mit Angriffen auf die Demokraten, auf Medien und Immigranten; mit Huldigungen der Polizei und der Preisung seiner Politik der Stärke gegenüber Nordkorea – und mit einer Passage, die in Frankreich für Empörung sorgt: Trump erinnerte an die Terrorattacken am 13. November 2015. „Niemand trägt Waffen in Paris, niemand“, sagte Trump. Daher habe eine „kleine Gruppe Terroristen“ 250 Menschen grauenhaft verletzt und „in Ruhe“ 130 Menschen töten können. Trump formte seine Hand zur Waffe und ahmte die Terroristen nach: „Bumm, komm her, bumm, komm her, bumm, komm her.“