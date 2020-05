Frankreichs Ex-Präsident unter Missbrauchsverdacht

Die französische Justiz untersucht Vorwürfe sexueller Belästigung gegen Frankreichs Ex-Staatschef Valéry Giscard d'Estaing. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur am Montag in Paris.

Eine Reporterin des Westdeutschen Rundfunks ( WDR) hatten dem 94 Jahre alten Ex-Präsidenten in der vergangenen Woche vorgeworfen, sie sexuell belästigt zu haben. Er habe ihr "nach einem Interview, das ich mit ihm im Dezember 2018 in Paris geführt habe, mehrfach an das Gesäß gefasst", hatte die Journalistin Ann-Kathrin Stracke am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Sie bestätigte, Strafanzeige wegen sexueller Belästigung gestellt zu haben.