Frankreichs Ex-First Lady Bernadette Chirac gestorben

Bernadette Chirac, die Witwe des ehemaligen französischen Staatschefs Jacques Chirac, ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Sie sei am Freitagabend "friedlich im Kreise ihrer Angehörigen gestorben", teilte ihre Tochter am Samstag mit. Bernadette Chirac hatte am 18. Mai ihren 93. Geburtstag gefeiert.

Sie war die bisher einzige First Lady Frankreichs, die selbst ein politisches Amt bekleidete. Von 1979 bis 2015 gehörte Bernadette Chirac dem Generalrat des Departements Corrèze an. Während der 60 Jahre währenden Ehe begleitete sie die gesamte politische Laufbahn ihres Mannes, der von 1995 bis 2007 Präsident Frankreichs war. Jacques Chirac starb 2019 im Alter von 86 Jahren.