Französischer Ex-Präsident Jacques Chirac tot

Chirac hat eine atemberaubende Karriere hinter sich - und mitgenommen, was Frankreich an wichtigen Jobs hergibt: zahlreiche Regierungsposten, zweimal Premierminister, zwölf Jahre an der Spitze des Staates (1995-2007). Ein Leben in den Palästen der Republik. Er punktete mit seiner Leutseligkeit - doch diese Volksnähe vereinte er in seiner Karriere stets mit einem knallharten Machtinstinkt. "Wie soll man einem Tiger widerstehen?", sagte sein Weggefährte Jerome Monod einmal über den energiegeladenen Chirac.

Seine Frau Bernadette, die dem bekannten Charmeur über Jahrzehnte die Treue hielt, lernte Chirac an der Polit-Universität Sciences-Po kennen. Die politische Laufbahn des Gaullisten begann in den 1960er Jahren im Fahrwasser des späteren Präsidenten Georges Pompidou, der ihn "meinen Bulldozer" nannte. Sprungbrett nach ganz oben wurde das Pariser Rathaus, wo Chirac zwei Jahrzehnte Bürgermeister war. 1995 gelang ihm im dritten Anlauf der Umzug in den Elyseepalast.