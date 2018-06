Frankreich warnt Iran vor "Spiel mit der roten Linie"

Frankreich hat die angekündigte Ausweitung der iranischen Urananreicherung scharf kritisiert und die Führung in Teheran vor Konsequenzen gewarnt. Sollte das Land seine Ankündigung wahr machen, bewege es sich nahe an der "roten Linie", sagte Außenminister Jean-Yves Le Drian am Mittwoch im Sender Europe 1.

"Es ist immer gefährlich, mit der roten Linie zu flirten", sagte Le Drian. Zugleich bekräftigte er, die Europäer wollten weiter am Atomabkommen mit dem Iran festhalten.