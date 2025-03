Breitet Frankreich jetzt seinen Atomschutzschirm über Europa aus?

Präsident Emmanuel Macron, der bereits 2020 davon sprach, hat am Wochenende erneut eine „Diskussion über diese zutiefst strategische Frage“ vorgeschlagen. Er sei bereit, mit den europäischen Partnern „über unsere souveränen nuklearen Fähigkeiten zu reden“, auch wenn es „einige sehr sensible und sehr vertrauliche Komponenten gibt“, so Macron.

Mit 290 Sprengköpfen verfügt das Land über das viertgrößte nukleare Arsenal der Welt, nach den USA, Russland und China.