Frankreichs Konzerne verzichten auf ihre Gewinne

Die französische Regierung will bei der Inflationsbekämpfung auch die Konzerne stärker in die Pflicht nehmen. Zuletzt kündigte man in Paris beispielsweise an, gegen versteckte Preiserhöhungen in Form von kleineren Verpackungsgrößen – die sogenannte „Shrinkflation“ – vorgehen zu wollen.

Auch bei den Kraftstoffpreisen übt die Regierung Druck auf den Handel aus. So hatte Macron vergangenes Wochenende die Anbieter dazu aufgefordert, ihren Kraftstoff zum Selbstkostenpreis, also ohne jeglichen Gewinn zu kassieren, anzubieten. Genau dem kommen die Supermarktkette Carrefour sowie die Kette Leclerc ab Freitag nach. Das teilten die beiden Konzerne via „X“ (vormals Twitter) mit. Einige andere Supermarktketten hatten zuvor schon an bestimmten Tagen Sprit angeboten, ohne darauf eine Gewinnspanne einzuheben.

Die Aktionen von Carrefour und Leclerc gelten aber für alle Supermärkte – und bis zum Ende dieses Jahres. Damit kommen die Konzernleitungen einem möglichen gesetzlichen Eingriff in die Treibstoffpreise zuvor. Die Aktion könnte wohl auch ein Kundenbringer sein: Menschen, die bei den Lebensmittelketten tanken, kaufen dort oft auch die Waren des täglichen Bedarfs ein. Auch das könnte ein Hintergrund der Aktion sein.