Macron will nicht mit Linksbündnis regieren – aber mit wem dann?

Macron warnt vor Instabilität

Nun hat er dem Linksbündnis "Nouveau Front Populaire" (NFP) nach mehrtägigen Gesprächen mit Vertretern aller Parteien eine klare Absage erteilt. Diese Allianz aus Linkspartei LFI (La France Insoumise), Sozialisten, Grünen und Kommunisten hat bei den Wahlen am meisten Sitze in der Nationalversammlung erlangt, noch vor Macrons Mitte-Lager und dem rechtsextremen Rassemblement National (RN). Doch keiner der drei Blöcke verfügt über eine absolute Mehrheit.

Die NFP einigte sich auf ein gemeinsames Programm und Lucie Castets als Kandidatin für das Amt der Premierministerin. Seit Wochen führte die bisherige Finanzdirektorin der Stadt Paris eine offensive Kampagne in den Medien und baute Druck auf Macron auf. Doch dieser gab nicht nach. Eine NFP-Regierung würde "unmittelbar von allen anderen Fraktionen in der Nationalversammlung gestürzt", erklärte er in einer Mitteilung am Montagabend. "Eine solche Regierung hätte also sofort eine Mehrheit von 350 Abgeordneten gegen sich, was sie vom Handeln abhalten würde." Er sei der Garant der Stabilität – und könne das nicht zulassen.