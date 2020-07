Und noch ein "Fall Aliyev"

Von Österreich begehrt Kasachstan bekanntlich die Auslieferung Aliyevs, der 2014 in U-Haft kommt, weil auch hier wegen Mordverdachts ermittelt wird. Auf der Suche nach Abliasow werden kasachische Detektive unterdessen in Südfrankreich fündig – der Ex-Banker wandert 2013 in Auslieferungshaft.

Im selben Jahr bekommen auch seine Frau Alma Schalabjewa und seine sechsjährige Tochter Alua den langen kasachischen Arm zu spüren: Sie werden von der italienischen Geheimpolizei in einer Villa in Rom unter dem Vorwand falscher Pässe geschnappt und in einen (in Wien angemieteten) Privatjet gesteckt, der sie nach Kasachstan bringt. Die "Verschleppung" gerät zur Staatsaffäre für die italienische Regierung. Nach einem halben Jahr dürfen die Frau und das Mädchen wieder nach Italien zurück, wo sie eine fünfjährige Aufenthaltsgenehmigung erhalten. Überflüssig zu erwähnen, dass auch mehrere Entführungsversuche gegen Aliyev-Vertraute in Wien dokumentiert sind.

"Seine Auslieferung anzuordnen, bedeutet, ihn zum Tode zu verurteilen", sagte Alma Schalabjewa im Jänner 2014, als ein Gericht in Aix-en-Provence die Auslieferung an Russland beschloss. Moskau hatte sie ebenso wie die Ukraine und Kasachstan beantragt, in Russland wird Abliasow die Unterschlagung von fünf Milliarden Dollar vorgeworfen.

Ob er ein großer Dissident oder ein großer Gauner ist, ist offen. Dass Nasarbajew eine Rechnung mit ihm offen hat, scheint fix.