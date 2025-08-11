"Das typische Montmartre-Leben stirbt"

Vor dem rosaroten Haus an einer Straßenkreuzung gibt es eine Art Selfie-Schlange. Geduldig warten junge Frauen, bis andere vor ihnen ein Porträtfoto mit „La Maison Rose“ im Hintergrund gemacht haben und sie selbst an der Reihe sind. Sie haben Zeit, sind in den Ferien und wollen vor allem eins: Hübsche Bilder von sich an typischen Pariser Orten. Vor allem an jenen, die sie aus der Serie „Emily in Paris“ kennen. Im Restaurant des rosa Hauses isst Emily regelmäßig. Ein paar Straßenzüge weiter kommen Fans von Amélie Poulain auf ihre Kosten, die Hauptfigur im Filmklassiker „Die fabelhafte Welt der Amélie“. Das darin vorkommende „Café des Deux Moulins“ schmückt sich im Inneren mit Fotos aus dem Streifen und ist ebenfalls seit Jahren ein Touristenmagnet.

20 Prozent mehr Besucher Das gilt für das ganze Montmartre-Viertel mit seinen idyllischen Gassen, den Cafés und Restaurants. Besucher drängen sich im quirligen Pigalle-Viertel mit dem Variété-Theater Moulin Rouge, schieben sich an den Malern auf dem Place du Tertre und der Basilika Sacré-Coeur vorbei, von deren Vorplatz aus sich ein beeindruckender Blick auf die französische Metropole bietet. Mit elf Millionen Besuchern war die Basilika 2024 das meist besichtigte Monument des Landes, noch deutlich vor dem Eiffelturm. Insgesamt zieht Paris immer noch mehr Touristen an, verzeichnete zwischen 2014 und 2024 trotz der Corona-Pandemie, die zeitweise zu einem Einbruch führte, einen Zuwachs an ausländischen Besuchern von 20 Prozent. Den Trend kurbelten die Olympischen Sommerspiele im letzten Jahr noch an.

Beschränkungen gefordert Doch in Montmartre regt sich Widerstand gegen den Andrang und den Mangel an Regulierung. Touristenbusse sind dort verboten, parken aber dennoch regelmäßig. Mehrere Anwohner-Vereine machten ihre Beschwerden öffentlich. Das Viertel, das zum nördlichen 18. Arrondissement von Paris gehört, sei seit jeher attraktiv für Touristen gewesen und lange verlief das problemlos, sagt Anne Renaudie, die Präsidentin des Vereins „Vivre à Montmartre“ („In Montmartre leben“). Aber inzwischen würden „ganz neue Dimensionen“ erreicht: „Seit März erleben wir einen Olympia-Effekt mit Gruppen von bis zu 80 Personen – das gab es nie vorher.“ Sie und ihre Mitstreiter fordern das Verbot von Megaphonen durch Stadtführer, die Beschränkungen von Touristengruppen auf 25 Menschen und eine höhere Kurtaxe. Hauptanliegen des Vereins ist der Widerstand gegen das Projekt des Rathauses, mehrere Straßen für den Verkehr zu sperren und hunderte Parkplätze zu streichen, wie es in der ganzen Stadt geschieht. Die Anwohner starteten eine Petition dagegen und erreichten neue Gespräche mit Vertretern der Stadt.