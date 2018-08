Frankreich: Macron verbannt Handys aus Schulen

Während an vielen Schulen der Trend immer mehr in Richtung „Digital“ geht, wird es in Frankreich künftig in die entgegengesetzte Richtung laufen. Denn an den meisten französischen Schulen werden Smartphones und Tablets bald nur noch in „absoluten Ausnahmefällen“ erlaubt sein. Das hat Frankreichs Nationalversammlung am Montag beschlossen.