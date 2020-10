Frankreich: Vater von Schülerin hatte zu Gewalt gegen Lehrer aufgerufen

Für die „Feinde der Republik“ werde es keine Minute Ruhepause geben, hat die Regierung angekündigt. Hunderte Radikale ohne französische Staatsbürgerschaft sollen ausgewiesen werden, Dutzende muslimische Organisationen stehen vor der Auflösung, eine Moschee vor der Schließung. „Unsere Entschlossenheit ist vollständig“, sagte Präsident Emmanuel Macron.

Macron will Härte zeigen, gleichzeitig aber auch Mitgefühl und Respekt. Bei einer am Mittwochabend geplanten nationalen Gedenkveranstaltung in der Pariser Uni Sorbonne sollte der Präsident dem getöteten Lehrer Samuel Paty posthum den Orden der Ehrenlegion verleihen – die höchste Ehrung Frankreichs. Bei seiner Rede wollte Macron die Meinungsfreiheit ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken.