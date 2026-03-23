Frankreichs Ex-Premier Lionel Jospin gestorben

Der frühere französische Regierungschef Lionel Jospin ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 88 Jahren, wie seine Familie am Montag der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Der langjährige Chef der sozialistischen Partei war von 1997 bis 2002 Ministerpräsident; er trat zweimal vergeblich bei Präsidentschaftswahlen an. Jospin setzte während seiner Amtszeit die 35-Stunden-Woche durch. Seine Partei bestätigte den Tod, die Todesursache war zunächst unbekannt.

Zu den von ihm durchgesetzten Errungenschaften gehören zudem die allgemeine Krankenversicherung und die eingetragene Lebenspartnerschaft (Pacs) als erster Schritt in Richtung Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Er zog sich vorzeitig aus der Politik zurück, nachdem er bei der Präsidentschaftswahl 2002 in der ersten Runde auf den dritten Platz kam und überraschend der Rechtsextremist Jean-Marie Le Pen in die Stichwahl einzog. Der Spitzenkandidat der Linken, von dem viele geglaubt hatten, er werde der nächste Präsident, erklärte, er übernehme die volle Verantwortung für die unerwartete Niederlage. Le Pen verlor die Stichwahl gegen den Mitte-Rechts-Präsidenten Jacques Chirac deutlich. Doch Jospin kehrte nie mehr in die erste Reihe der Politik zurück. Als Jospin Jahre später zu dieser Wahl befragt wurde, die seine Karriere beendete, sagte er: "Man mag bedauern, keine Chance gehabt zu haben, sich zu beweisen, als nur noch eine Stufe zu erklimmen war und man vor dieser Stufe gestolpert ist."

Image eines steifen Politikers Als progressiver Politiker setzte er sich dennoch für Budgetdisziplin ein und verkaufte mehr staatliche Vermögenswerte an den privaten Sektor als jeder seiner Vorgänger - ein Weg, der durch seinen Slogan "Ja zur Marktwirtschaft, nein zur Marktgesellschaft" zusammengefasst wurde. Doch trotz all seiner Bemühungen konnte sich der bebrillte, weißhaarige Sozialist bei den Wählern nie wirklich beliebt machen. Seine ernste Art, gepaart mit seiner Ehe mit der Philosophin Sylviane Agacinski, verstärkte den Eindruck eines steifen Premierministers, der sich mit politischen Dossiers wohler fühlte als damit, Begeisterung zu wecken. Lionel Robert Jospin wurde 1937 in einem Pariser Vorort geboren, als Sohn von protestantischen Eltern - in einem Land, das historisch katholisch ist, sich im öffentlichen Leben jedoch säkular verhält. 1956 besuchte er das Institut für politische Studien in Paris und schloss sein Studium an der École Nationale d'Administration ab, einer Ausbildungsstätte der französischen Führungselite, wo er zum Trotzkisten wurde. Er trat der Internationalistischen Kommunistischen Organisation bei und nahm den Decknamen Genosse Michel an. Jospin trat 1965 in den Dienst des französischen Außenministeriums, kündigte jedoch 1968 inmitten der Studentenproteste gegen Präsident Charles de Gaulle und ging zum Studium in die Vereinigten Staaten. Nach seiner Rückkehr nach Frankreich im Jahr 1970 lehrte er über ein Jahrzehnt lang Wirtschaftswissenschaften an einer Universität in Paris.