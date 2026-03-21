Drohung gegen Autor Saviano: Weitere Haftstrafe für Camorra-Boss

Der Mafiaboss Francesco Bidognetti ist erneut zu einer Haftstrafe von eineinhalb Jahren verurteilt worden. Italiens Oberstes Gericht bestätigte am Freitagabend das Urteil wegen Drohungen gegen den Anti-Mafia-Autor Roberto Saviano, das zweitinstanzlich 2025 von einem Gericht in Neapel ausgesprochen worden war.

Bidognetti gehörte zu den Bossen des Camorra-Clans aus Kampanien, deren Todesdrohungen nach Savianos Enthüllungsbuch "Gomorrah" (2006) dazu führten, dass der Autor unter Polizeischutz gestellt wurde. "Gomorrah" wurde 2008 verfilmt und gewann beim Filmfestival in Cannes 2009 den zweiten Preis. Die Geschichte inspirierte später auch eine international erfolgreiche Fernsehserie.