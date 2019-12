FPÖ: Die Vergangenheit lässt sie nicht los

Knapp 700 Seiten eines Berichts zu lesen, der sich mit der Vergangenheit des Dritten Lagers und den „dunklen Flecken“ in der FPÖ beschäftigt, so viel Zeit hat zu Weihnachten kaum jemand. Darum in aller Kürze: Nach der Präsentation des Berichts der noch unter Heinz-Christian Straches Parteiobmannschaft einberufenen Historikerkommission liegen unbequeme Wahrheiten auf dem Tisch. Es geht um spätere Parteimitglieder, die an der brutalen Ermordung von Juden beteiligt waren, es geht um „Einzelfälle“, um Wiederbetätigung und um Kunstraub.

Doch das alles ist mit einem beständigen „Aber“ versehen.