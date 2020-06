Polens Katzenjammer nach CIA-Bericht

In Polen bleibt nach der Veröffentlichung des US-Senats zu den Folterungen der CIA vieles offen. Vor allem eine Frage wird immer wieder gestellt: War es das wert?

Auf einem kleinen Militärfriedhof in Nordpolen sind mutmaßliche Terroristen um den Anschlag auf das World Trade Center zwischen 2002 bis vermutlich 2004 vom US-Geheimdienst CIA verhört und gefoltert worden. In anderen europäischen Ländern, so etwa in Rumänien und im Kosovo, gab es wahrscheinlich auch sogenannte "Black Sites". Für Polen ist die Beweislage am klarsten. Vor allem, da der ehemalige Staatspräsident Aleksander Kwasniewski dieser Tage zugegeben hat, den Amerikanern die Nutzung einer geheimen Einrichtung erlaubt zu haben. Allerdings bereue er, dass die CIA ein polnisches Memorandum nicht unterschrieben hätte, Verdächtige wie Kriegsgefangene zu behandeln. Von Folter habe Kwasniewski aber nichts gewusst, betonte er.

Mehr wissen könnte Zbigniew Siemiatkowski, damals Chef des polnischen Auslandsdienstes AW. Dieser kooperierte mit der CIA von 2002 bis 2005 im Kampf gegen den Terror, mehr will Siemiatkowski nicht verraten – "Geheimhaltungspflicht". Gegen ihn hat die Krakauer Staatsanwaltschaft schon 2012 wegen "Freiheitsberaubung und der Anwendung von Körperstrafen gegenüber Kriegsgefangenen" Anklage erhoben. Möglich wurde das, nachdem der AW der Staatsanwaltschaft Dokumente über die Zusammenarbeit mit der CIA übermittelt hatte. Näheres ist nicht bekannt.