Flugzeug der finnischen Luftwaffe stürzte ab

Ein Flugzeug der finnischen Luftwaffe ist am Montag nahe der Stadt Keuruu im Zentrum von Finnland abgestürzt. Die beiden Piloten an Bord hätten den Schleudersitz betätigt und überlebt, teilte die Luftwaffe auf Twitter mit. Sie seien nach dem Unglück bei Bewusstsein gewesen und sollten nun ärztlich untersucht werden.

Nach Angaben der Zeitung Suur-Keuruu landeten die Piloten mit dem Fallschirm in einem Sumpfgebiet. Bei der Maschine handelte es sich laut Luftwaffe um ein Trainingsflugzeug des Typs "Hawk", mit dem unter anderem Piloten für das Fliegen von Kampfjets ausgebildet werden. Was den Absturz verursacht hat, war am Nachmittag zunächst unklar.