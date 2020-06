Flottenaufmarsch vor Libyen

Marineschiffe

Mare Nostrum

Mittelmeer

ENI

Die, die im Vorjahr im Rahmen der Mission "" 150.000 Flüchtlinge aus Seenot gerettet hatten, befinden sich nun in der Nähe der Ölplattform von Sabratha. Diese liegt rund 80 Kilometer von der libyschen Küste entfernt im. In jener Zone verläuft die Pipeline Greenstream, die Unterwasser-Gasleitung des italienischen Energiekonzerns. Im Falle einer Attacke der Extremisten des "Islamischen Staates" (IS) wären die Soldaten in der Lage, dieGasleitung zu verteidigen.

In Rom befürchtet man nicht nur einen Flüchtlingsansturm, sondern bangt vor allem um die notwendigen Öllieferungen aus der ehemaligen Kolonie in Nordafrika. Der Ölriese ENI, der vor zwei Wochen sein gesamtes italienisches Personal abgezogen hat, wickelt seit Jahrzehnten in Libyen Milliardengeschäfte ab. Das Unternehmen kontrolliert die 520 Kilometer lange Gaspipeline Greenstream, die unter dem Mittelmeer Gas vom libyschen Mellitah nach Gela auf Sizilien leitet. 20.000 Soldaten der vom Westen anerkannten Regierung in Tobruk schützen die Struktur vor IS-Attacken.

In Libyen, das zunehmend im Chaos zerfällt, konkurrieren zwei Regierungen, die von verfeindeten Milizen unterstützt werden. Die eine, islamistisch geprägte herrscht von der Hauptstadt Tripolis aus, die andere ist nach Tobruk im Nordosten geflohen.