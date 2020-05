El Kaida probt Aufstand im Irak

Der Krieg in Syrien, der längst zum Aufstand der Sunniten gegen die alawitische Machtelite geworden ist, die Unzufriedenheit der Sunniten im Irak mit der schiitisch geprägten Regierung in Bagdad und ein massiver Zustrom ausländischer Kämpfer in die Region – das ist eine Gemengelage, die das Zeug hat, einen Flächenbrand zu entfachen. Und die derzeit tobenden schweren Kämpfe zwischen irakischen Sicherheitskräften und sunnitischen Stammesmilizen mit El-Kaida-nahen Aufständischen im West-Irak sind nur die jüngste Eskalation darin.

Am Freitag versuchte die irakische Armee die sunnitischen Hochburgen Falludscha und Ramadi wieder einzunehmen. Anscheinend vergeblich. Auch die irakische Luftwaffe kam zum Einsatz. Zuvor hatten Anhänger der Gruppe Islamischer Staat im Irak und der Levante (ISIS) dort Regierungsgebäude, Polizeistationen und ganze Stadtteile besetzt. Örtliche sunnitische Stammesmilizen, die einst von der US-Armee gegen die El Kaida in der Region aufgestellt worden waren, schritten zunächst nicht ein. Später erhoben sie ihre Waffen sowohl gegen die Armee, als auch gegen die ISIS-Rebellen.