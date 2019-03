Fidesz-Sprecher: Erniedrigen lassen wir uns von der EVP nicht

Worauf stellen Sie sich ein an dem Tag der EVP-Entscheidung?

Wir befinden uns mitten in einer wichtigen Debatte innerhalb Europas, innerhalb der EVP über die Zukunft Europas. Die EVP bewegte sich in letzter Zeit in Richtung der liberalen Linken, weg von den christlich-demokratischen Werten. Es wird immer schwieriger, zwischen der EVP und den Sozialisten zu unterscheiden.