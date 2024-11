Festnahme von Hisbollah-"Agent" bei Razzia im Libanon

Israel hat die Festnahme eines "ranghohen Agenten der Hisbollah " durch eine Eliteeinheit der Marine in der libanesischen Küstenstadt Batroun bestätigt, nachdem eine libanesische Militärquelle von einer Entführung eines Zivilisten durch ein "Marinekommando" berichtet hatte. "Bei einer Spezialoperation" eines Marinekommandos in Batroun sei "ein ranghoher Agent der Hisbollah gefasst worden", teilte ein Vertreter der israelischen Armee am Samstag mit.

Die Nationale Nachrichtenagentur (NNA) des Libanon berichtete, der Vorfall habe sich am frühen Freitagmorgen in Batroun, etwa 50 Kilometer nördlich von Beirut, ereignet. Unter Berufung auf Anrainer hieß es, dass bewaffnete Streitkräfte in einem Boot anlegten, den Mann aus einem Bungalow in Küstennähe holten und mit ihm über das Meer verschwanden.

Ein AFP-Fotograf in Batroun sah am Samstag libanesische Soldaten unweit des Gebäudes die Küste inspizieren.

Ein Bekannter des Festgenommenen erklärte AFP, dass der etwa 30-jährige Entführte am Institut für Meereswissenschaften und -technologie (Marsati) studierte, dem wichtigsten Ausbildungszentrum des Landes für die Schifffahrtsindustrie. Er sei aus einem Studentenwohnheim in der Nähe des Instituts herausgeholt worden, stamme aber aus der mehrheitlich schiitischen Stadt Kmatijeh weiter südlich, sagte der Bekannte, der anonym bleiben wollte.

Demnach absolvierte der Festgenommene Kurse, um Kapitän zu werden, und war dem Lehrpersonal des Instituts gut bekannt.

Die christlich geprägte Stadt Batroun ist bisher von israelischen Bombenangriffen verschont geblieben.