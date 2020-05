Busen gegen das Böse

In fünf Jahren ihrer Existenz hat sich die Gruppe von einem aktionistischen Haufen, der gegen Sex-Tourismus in der Ukraine protestiert hatte, in eine Art Franchise-Unternehmen mit Filialen in Deutschland und Frankreich verwandelt. Das alles mit einem hohen Grad an Professionalität. Um Sicherheitsleute, wie zuletzt jene Putins, derart zu narren, dass es den Aktivistinnen beinahe geglückt wäre, den russischen Präsidenten niederzureißen, braucht es Erfahrung.

Inna Schewtschenko, eine der Gründerinnen der Organisation, schrieb in einem Guardian-Kommentar: „Wir sind die Schock-Truppe des Feminismus, die moderne Inkarnation des Wortes furchtlos.“ Und: „Wir sind im Krieg.“