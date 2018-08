Fehlerserie führte zu Brückenkatastrophe in Genua

„Wir führen einen Kampf gegen die Zeit, um so viele Menschenleben wie möglich zu retten“, sagen die Einsatzkräfte. Auch Suchhunde sind vor Ort und suchen nach verschütteten Personen. Feuerwehr und Rettungskräfte arbeiten auf Hochtouren. Sie konnten zahlreiche Überlebende aus den Trümmern bergen. Die zum Teil schwer Verletzten wurden mit Hubschraubern in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die mehrstöckigen Wohnhäuser in der Umgebung mussten evakuiert werden.

Der Brücken-Einsturz legt nicht nur den Verkehr in Genua komplett lahm, sondern beeinträchtigt die gesamte Region Ligurien. Die Ponte Morandi ist eine zentraler Verkehrsknotenpunkt der Stadt, der regelmäßig mit kilometerlangen Staus für Schlagzeilen sorgte. Viele Bewohner der Hafenstadt nutzten die Brücke täglich, um zur Arbeit zu gelangen . Auch der Verkehr zum Hafen sowie an die ligurische Küste führte über die Brücke. Das Viadukt liegt an der Mautautobahn A10, einer Hauptverkehrsader, die an die Riviera und nach Südfrankreich führt.

Bereits in der Vergangenheit war die Ponte Morandi, die 1967 Jahren eingeweiht wurde, wegen Sicherheitsproblemen und möglicher Einsturzgefahr im Fokus. Experten bemängelten nicht nur die schlechte Konstruktion, sondern auch die mangelnde Wartung.