"Fast zu 100 % falsch": FBI-Chef Patel verklagt "The Atlantic"

FBI-Direktor Kash Patel hat das US-Magazin The Atlantic und die Journalistin Sarah Fitzpatrick wegen Verleumdung auf 250 Millionen US-Dollar (212 Mio. Euro) Schadenersatz verklagt. Das geht aus einer am Montag (Ortszeit) in Washington eingereichten Klage hervor. Patel wirft dem Magazin demnach vor, einen Artikel mit "falschen und offensichtlich erfundenen Behauptungen" veröffentlicht zu haben, um seinen Ruf zu zerstören.

Das Magazin hatte am Freitag berichtet, Patel habe Kollegen mit Phasen übermäßigen Alkoholkonsums und unerklärlichen Abwesenheiten beunruhigt. Dem Bericht zufolge stützte sich das Magazin dabei auf mehr als zwei Dutzend anonyme Quellen.

In der Klageschrift weist Patel die Vorwürfe entschieden zurück. Wörtlich heißt es dort, "Patel trinkt weder in diesen Lokalen noch sonst irgendwo übermäßig", und das sei auch nie Anlass zur Sorge innerhalb der Regierung gewesen. Zudem heißt es zu weiteren im Artikel geschilderten Vorfällen: "Keines dieser Ereignisse hat stattgefunden."