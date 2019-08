Fast 100 Verletzte nach Autobomben-Anschlag in Kabul

Verhandlungen im Gange

Hochrangige Vertreter der Taliban sprechen seit Juli 2018 mit den USA über eine politische Beilegung des fast 18 Jahre dauernden Konflikts. Aktuell läuft die achte Verhandlungsrunde im Golfemirat Katar. In den vergangenen Tagen hatten sich beide Seiten optimistisch gezeigt, bald zu einer Einigung zu kommen. Laut Taliban-Sprecher Zabiullah Mujahid diskutierte am Mittwoch nur ein Teil der Verhandlungsdelegationen. Ein Komitee arbeite an technischen Fragen. Bei den Gesprächen geht es vor allem um Truppenabzüge sowie Garantien der Taliban, sowie der Tatsache, dass Afghanistan kein sicherer Hafen für Terroristen ist. Die Gespräche sollen in offizielle Friedensgespräche der afghanischen Regierung mit den Taliban münden. Auch ein Waffenstillstand wird diskutiert.