Farage: "Kampf, um Brexit zu retten, hat begonnen"

Er ist einer der längstgedienten EU-Parlamentarier und das als notorischer Gegner der EU. Und wenn es nach Nigel Farage geht, wird er auch die kommenden fünf Jahre im Parlament in Brüssel sitzen. Der 55-Jährige hat vor wenigen Tagen endgültig klar gemacht: Wenn Großbritannien so lange in der EU bleibt, dass es an den EU-Wahlen Ende Mai teilnehmen muss, dann wird er antreten. Auch das Motto des Wahlkampfes steht bereits fest: „Der Kampf, um den Brexit zu retten.“